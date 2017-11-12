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До Барселони приїхав прем'єр Іспанії

12 листопада, 2017 - 16:44
Фото: 112-Україна

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой в неділю, 12 листопада, вперше після початку кризи в Каталонії приїхав до Барселони.

Він бере участь в передвиборчому заході, який проводить очолювана ним Народна партія напередодні перевиборів до парламенту автономії, повідомляє DW.

"Каталонія - це Іспанія, і Іспанія - це Каталонія", - заявив Рахой, виступаючи перед однопартійцями.

Він закликав усіх виборців взяти участь у позачергових парламентських виборах і висловив надію, що після них ситуація в регіоні стабілізується.

Рахой також закликав представників каталонського бізнесу не залишати регіон.

 
    
Джерело: Deutsche-Welle
          
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