Дослідники NASA знайшли "озеро" розпеченої магми під льодами Антарктики

Експерти NASA привели нові докази того, що глибоко під поверхнею Антарктики з мантії виривається гаряча магма.

Гігантське підземне озеро, заповнене магмою, так званий плюм, знаходиться на території землі Мері Берд на заході Антарктиди, пише Live Science.

Зазвичай магма наближається до поверхні тільки по краях тектонічних плит. І земля Мері Берд далека від будь-яких таких прикордонних районів. Тим не менш, є місця в світі, де магма підходить до поверхні далеко від будь - яких тектонічних прикордонних районів. Серед них - Національний парк Єллоустоун і Гаваї. І ось тепер ще одну таку ділянку, мабуть, знайшли в Антарктиді.

Дослідники Хелена Серуссі і Ерік Айвінс з Лабораторії реактивного руху NASA побудували модель плавлення та замерзання підлідних озер в регіоні. Вчені не відправляли щупи під лід, але вони змогли виявити активності завдяки ретельним вимірам підйому і падіння поверхні від супутників NASA ICESat і Icebridge. Порівнявши теоретичну модель з даними, отриманими під час антарктичних експедицій, вчені прийшли до висновку, що під поверхнею дійсно знаходиться мантійний плюм.

Глибоко, під майже двокілометровим шаром льоду і відносно тонким шаром земної кори ховається область розпеченої магми. Як показують розрахунки вчених, ця область прогріває розташовані над нею породи і шари льоду майже з такою ж силою, як і Єллоустонський супервулкан, тобто 180 міліватт на квадратний метр. Це приблизно в три рази більше тепла, ніж сусідні шари гірських порід.

Вчені визначили також вік можливого плюму, тобто магматичної області. Йому від 50 до 110 мільйонів років, тобто він набагато старше, ніж антарктичний лід. А перші примати з'явилися 60 мільйонів років тому.

Окремо наголошується, що ця магма можливо не є альтернативним поясненням нинішнього танення льодовиків вздовж західного антарктичного льодовикового щита, який приписують антропогенній зміни клімату. Струмінь магми набагато старше, ніж глобальне потепління останніх років. Судячи з усього, за недавнє утворення айсбергів в Антарктиді несуть відповідальність саме люди.