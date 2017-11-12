Ердоган може посприяти звільненню з полону Росії Сенцова

Президент Туреччини Реджеп Ердоган може посприяти звільненню з російського полону українського режисера Олега Сенцова.

Це питання обговорювалося турецьким президентом і представниками Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим у Туреччині, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми висловили президенту Туреччини свою подяку і попросили продовжувати займатися цими питаннями (звільненням громадян України з полону, - ред.). В першу чергу ці сорок з гаком людей, які вважаються політичними в'язнями або заручниками Росії. І як пріоритет серед них ми з Ахтемом визначили Олега Сенцова. Це теж було прийнято. Більше ми ні про що не говорили", - сказав Ільмі Умеров.

Нагадаємо, що Сенцова етапували до колонії "Білий ведмідь".

За інформацією адвоката, це кінцева точка етапування Сенцова.

Раніше Сенцов у листі правозахисникам розповів, що його етапують у Лабитнангі. За словами Сенцова, за час етапу він побував у кількох пенітенціарних установах Іркутська, Омська і Кірова, які «вважаються страшними». Жодних заходів фізичного впливу, а також приниження людської гідності за час етапування до нього не застосовували.

Сенцова етапували з колонії в Якутську до СІЗО-1 Іркутська 9 вересня. Пізніше повідомлялося, що Сенцова етапували з Іркутська до Челябінська. Однак у Челябінському слідчому ізоляторі спростували інформацію про етапування Сенцова до установи.

Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» включив Сенцова і Кольченка у список політв'язнів.