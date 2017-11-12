Ірландія не погрожуватиме ветувати переговори щодо Brexit, - прем'єр

Ірландія на цій стадії не буде погрожувати накласти вето на переговори щодо Brexit через відсутність прогресу у питанні кордону з Північною Ірландією.

Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

"Це питання є дуже гіпотетичним, ми не знаємо, чи буде Ірландія єдиною невирішеною проблемою в грудні. Що я не збираюся робити на цьому етапі, я не буду робити ультиматуми або погрожувати використати вето ", - заявив Варадкар.

Нагадаємо, що у Британії 40 депутатів готові відправити Мей у відставку.