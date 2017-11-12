МОЗ надало лікар доступ до ресурсів Британського медичного журналу

Українські лікарі отримали доступ до Британського медичного журналу, що дозволить отримувати медичну освіту онлайн та відповіді від експертів галузі.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

"МОЗ спільно з Британським медичним журналом запустило ініціативу, яка надасть українським лікарям можливість безперервної медичної освіти онлайн та доступу до швидких відповідей на клінічні запитання від експертів галузі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Британський медичний журнал - одне із найавторитетніших фахових видань для професійного зростання медиків.

Журнал надав доступ українським лікарям до двох своїх найбільших освітніх ресурсів - MJ Best Practice та BMJ Learning ("Найкраща практика "BMJ" та "Навчання з BMJ").

"Радимо проходити програму практикуючим лікарям. Особливо вона буде корисною фахівцям, які починають працювати", - зазначають у МОЗ.

Записатися на безкоштовний курс можна через лікарів-координаторів Британського медичного журналу в Україні.

За посиланням https://goo.gl/VevtBE можна знайти контактні дані координаторів, які забезпечуватимуть надання кодів доступу до ресурсу.