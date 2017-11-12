Минулої доби бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО

Минулої доби у районі проведення АТО ворог не припиняв обстріли позицій Збройних Сил України, використовуючи весь спектр піхотного озброєння.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 18 разів порушили перемир’я. У відповідь сили АТО переважаючим вогнем жорстко примушували загарбників до миру. Унаслідок бойових дій отримав поранення один український військовослужбовець", - йдеться в повідомленні.

Так, у другій половині дня бойовики з різних видів гранатометів та кулеметів вели вогонь по укріпленнях сил АТО біля Майорська, Луганського і Новолуганського. А близько 23 години противник бив із 120-міліметрового міномету на підступах до Травневого. Також, увечері під обстрілами загарбників опинились наші опорні пункти у районі Попасної та Катеринівки.

На Приморському напрямку і неподалік Донецька після 18 години активність ворога не зафіксована.