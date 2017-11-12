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Минулої доби в АТО один український військовий отримав поранення

12 листопада, 2017 - 15:07
Фото Reuters

Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО один український військовий отримав поранення.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Внаслідок обстрілів з боку бойовиків в районі Зайцевого один український військовий отримав поранення. Його оперативно евакували до військового мобільного госпіталя", - сказав речник.

За його словами, по всій лінії зіткнення минулої доби незаконні збройні формування здійснили 18 прицільних обстрілів українських позицій.

Військовослужбовці Збройних сил України 11 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що Минулої доби бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО.

Джерело: УНН
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