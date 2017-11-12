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На Херсонщині ввели в експлуатацію 12 вітрогенераторів

12 листопада, 2017 - 22:25
Фото: Суспільне Око

У Херсонській області ввели в експлуатацію 12 вітрогенераторів вітряної електростанції Новотроїцька.

Про це  повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Після завершення будівництва електростанція увійде до трійки найпотужніших в Україні", — заявив Гройсман.

Потужність вітрогенераторів становить 43,2 МВт,  пише Суспільне Око.

Будувати вітроелектростанцію потужністю 69,3 МВт почали наприкінці минулого року. Новотроїцька складається з вітроенергетичних установок одного з найбільших в світі виробників вітрогенераторів – данської компанії Vetas.

Джерело: День
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