На Херсонщині ввели в експлуатацію 12 вітрогенераторів

12 листопада, 2017 - 22:25
У Херсонській області ввели в експлуатацію 12 вітрогенераторів вітряної електростанції Новотроїцька.
Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
"Після завершення будівництва електростанція увійде до трійки найпотужніших в Україні", — заявив Гройсман.
Потужність вітрогенераторів становить 43,2 МВт, пише Суспільне Око.
Будувати вітроелектростанцію потужністю 69,3 МВт почали наприкінці минулого року. Новотроїцька складається з вітроенергетичних установок одного з найбільших в світі виробників вітрогенераторів – данської компанії Vetas.
Джерело: День