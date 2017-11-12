На Одещині сталося ДТП, троє загиблих

В Одеській області загинуло три людини внаслідок зіткнення мікроавтобуса із гужовою підводою.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Як зазначається, подія сталася на автошляху с. Виноградівка - Болград.

"До Болградського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Василівка мікроавтобус зіткнувся із гужовою підводою. В результаті зіткнення троє пасажирів, що їхали на підводі, загинули", - йдеться у повідомленні.

За словами представників поліції, загиблий – чоловік 84 року народження. Інцидент стався о 20:20 у суботу 11 листопада.