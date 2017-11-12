Рахой відвідає Каталонію вперше після проголошення "незалежності"

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой у неділю відвідає Каталонію вперше після того, як Мадрид увів пряме управління над регіоном та на наступний день після того, як сотні тисяч каталонців влаштували демонстрації за звільнення ув'язнених регіональних чиновників.

Про це повідомляє AFP.

“Очікується, що Маріно Рахой прибуде до Барселони об 11:00 за місцевим часом на підтримку "Народної партії" напередодні голосування в наступному місяці”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що публічного виступу в місті Рахой не проводитиме.

Візит іспанського прем’єра відбуватиметься через два тижні після того, як він відсторонив каталонського лідера Карлеса Пучдемона, його уряд і парламент, призупинив автономію регіону та скликав на 21 грудня нові вибори.

Раніше повідомлялося, що у суботу сотні тисяч каталонських громадян протестували проти ув'язнення регіональних чиновників за їх прагнення до незалежності від Іспанії.