РФ втручалася у вибори в США, - ЦРУ

Попри запевнення президента США Дональда Трампа, що російський президент Володимир Путін переконав його у невтручанні РФ в американські вибори минулого року, директор ЦРУ підтвердив зворотне: Кремль намагався це зробити.

Такий коментар озвучив американському виданню The Hill офіційний представник Центрального розвідувального управління, передає Укрінформ.

"Директор (ЦРУ – ред.) підтримує та завжди підтримував висновки розвідувального співтовариства, оприлюднені в січні 2017 р. під назвою "Оцінка російської діяльності та намірів на останніх виборах у США". Оцінки розвідки щодо втручання Росії у вибори не змінилися", - зауважив представник ЦРУ.

Таким чином, у відомстві відповіли на заяву президента США Дональда Трампа, який після зустрічі з президентом РФ у суботу заявив, що Путін його переконував у невтручанні Росії в американські вибори, і цьому можна вірити.

Тим не менше, від більш докладних коментарів у ЦРУ щодо розмови Трампа і Путіна відмовилися.

Нагадаємо, що під час Економічного форуму АТЕС у В'єтнамі, Трамп мав контакти з російським президентом, які мали місце попри заяву Білого дому, що офіційної двосторонньої зустрічі глав держав не планується.