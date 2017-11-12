Саакашвілі пообіцяв систематично проводити віче біля ВР

Лідер партії "Рух нових сил", колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі анонсував на 19 листопада проведення народного віче на площі Конституції у Києві. Відповідну заяву він зробив під час так званого "Маршу обурених", який сьогодні проходив у центрі столиці.

За його словами, народні віче будуть проходити біля будівлі Верховної Ради щонеділі до 3 грудня, передає 112 Україна.

Саакашвілі підкреслив, що якщо 3 грудня влада не виконає вимоги протестувальників під Радою (а це - зняття депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду, зміна виборчої системи, а з 7 листопада - ще й напрацювання закону про імпічмент президента), то подальшим кроком буде початок процедури народного імпічменту президента і всієї влади.

Як повідомлялося, в "Марші обурених" у центрі Києва взяли участь близько 500 осіб. Люди пройшли від Михайлівської площі до алеї героїв Небесної сотні. Звідти по Банковій і через Шовковичну повернулися до Ради. Після цього організатори акції оголосили подальший план дій.

"Марш обурених" у центрі Києва супроводжували близько 300 правоохоронців. Порушень правопорядку не було.