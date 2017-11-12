Сербія порушила 45 справ щодо найманців, які воюють в Україні і Сирії

Прокуратура Сербії з кінця 2014 року порушила 45 справ стосовно найманців, які беруть участь у військових конфліктах за кордоном, у тому числі на Донбасі.

Про це заявила представниця прокуратури Белграда Татьяна Секулич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politika.

"Провадження були розпочаті з метою переслідування осіб, які підпадають під дію статті 386а Кримінального кодексу Сербії", - йдеться у повідомленні.

За словами Секулич, торік прокуратура висунула звинувачення у вчиненні злочину 24 особам.

Вищий суд Белграда раніше повідомив, що минулого року ухвалив рішення стосовно 28 осіб, які брали участь у військових конфліктах за кордоном.

Сербія у жовтні 2014 року внесла зміни до Кримінального кодексу, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років для осіб, що беруть участь у військових конфліктах за кордоном або вербують людей для участі у таких конфліктах.

Таким чином Сербія вирішила боротися з тими, хто їздив воювати на боці проросійських сепаратистів на Донбасі, а також на боці "Ісламської держави" у Сирії.

Видання зазначає, що нині в Україні і Сирії залишаються кілька десятків сербів.

Водночас Служба безпеки України 11 жовтня заявила, що лише на території, підконтрольній угрупованню "ЛНР", від початку конфлікту на Донбасі воювало понад 300 громадян Сербії.