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Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, політичний і громадський діяч

Трамп заявив, що намагається подружитися з Кім Чен Ином

12 листопада, 2017 - 12:56
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається подружитися з лідером КНДР Кім Чен Ином, незважаючи на образи з його боку.

Про це він написав у Twitter.

"Чому Кім Чен Ин хоче образити мене, називаючи "старим", в той час як я жодного разу не називав його "маленьким і товстим"? Я так намагаюся стати його другом — можливо, це коли-небудь станеться!", - написав президент США.

Джерело: День
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