Трамп заявив, що намагається подружитися з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається подружитися з лідером КНДР Кім Чен Ином, незважаючи на образи з його боку.

Про це він написав у Twitter.

"Чому Кім Чен Ин хоче образити мене, називаючи "старим", в той час як я жодного разу не називав його "маленьким і товстим"? Я так намагаюся стати його другом — можливо, це коли-небудь станеться!", - написав президент США.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 листопада 2017 р.