Трамп заявив, що намагається подружитися з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається подружитися з лідером КНДР Кім Чен Ином, незважаючи на образи з його боку.

Про це він написав у Twitter.

"Чому Кім Чен Ин хоче образити мене, називаючи "старим", в той час як я жодного разу не називав його "маленьким і товстим"? Я так намагаюся стати його другом — можливо, це коли-небудь станеться!", - написав президент США.