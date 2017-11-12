Туск закликав ЄС прискорити роботу з блокування "Північного потоку-2"

Глава Європейської ради Дональд Туск закликав країни ЄС прискорити роботу над законодавчим блокування російського проекту Північний потік-2.

Про це передає Польське Радіо.

Туск звернувся до лідерів країн ЄС з листом, головним проханням якого є швидке напрацювання проекту змін до газової директиви, який кілька днів тому запропонувала Європейська комісія.

Раніше у Брюсселі постановили, що правила повинні стосуватися всіх газопроводів, також призначених для імпорту сировини, включаючи морську частину. Досі в директивах ЄС не можна було знайти однозначну відповідь, як трактувати відрізки на міжнародних водах. Це відкривало можливість різних тлумачень щодо Північного потоку-2.

Раніше повідомлялось, що ЄК не вважає за необхідне створення "Північного потоку-2.