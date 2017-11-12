У Британії 40 депутатів готові відправити Мей у відставку, - ЗМІ

40 депутатів-консерваторів британського парламенту готові підписати спільний лист про недовіру прем'єр-міністру Терези Мей.

Про це пише газета The Times.

Повідомляється, що основна причина такого рішення - відсутність прогресу в переговорах між Великобританією і ЄС з фінансового питання Brexit. За інформацією The Times, підтримати депутатів готові деякі міністри, яких не влаштовує позиція Мей по Brexit.

Газета прогнозує, що така ситуація може призвести до відставки прем'єра. Раніше повідомлялося, що представник ЄС Мішель Барньє висловив стурбованість відсутністю прогресу перед початком третього раунду переговорів про вихід Британії з ЄС.