У Британії відзначили День пам'яті загиблих у двох світових війнах (фото)

У Британії відбулися урочисті заходи з нагоди Дня пам'яті полеглих, який традиційно відзначається в країнах Співдружності в річницю закінчення Першої світової війни, повідомляє 112 Україна.

Як зазначається, спочатку День пам'яті був присвячений саме полеглим воїнам Першої світової: Комп'єнське перемир'я, що поклало край бойовим діям, було підписано 11 листопада, але основні заходи у Британії прийнято проводити найближчої до цієї дати неділі.

Пізніше цього дня стали згадувати і жертв Другої світової війни, і всіх загиблих у більш дрібних збройних конфліктах та гарячих точках. Головний символ свята - червоні маки, які символізують макові поля Фландрії, де ховали загиблих солдатів.

У День пам'яті військовослужбовці та ветерани воєн збираються біля пам'ятників загиблим солдатам по всій Британії. Королівська сім'я традиційно бере участь у головній церемонії біля Кенотафа в центрі Лондона - аналога могили Невідомого солдата.

"Цьогоріч королева Єлизавета II вперше не поклала до пам'ятника вінок (за неї це зробив принц Чарльз), а спостерігала за церемонією з балкона розташованого поруч міністерства закордонних справ", - підкреслює видання.

На церемонії виступив командувач британських збройних сил сер Стюарт Піч: "Сьогодні ми згадуємо понад мільйон британських військових і солдатів Співдружності, які загинули в обох світових війнах. Цей день присвячено пам'яті про жертву, яку вони принесли, щоб ми зараз могли насолоджуватися нашою свободою".

Також на заході був присутній і новий міністр оборони Британії Гевін Вільямсон, який змінив на цій посаді Майкла Феллона, який пішов у відставку минулого тижня після звинувачень у домаганнях.

Ще одна традиція, зазначає видання, дзвонити в дзвони. Цього дня в 1918 році, коли стало відомо про перемир'я, дзвін лунав по всій країні: так британці висловлювали полегшення і радість з нагоди закінчення війни.

Біг-Бен, знаменитий дзвін будівлі британського парламенту, розташований неподалік від Кенотафа, знаходиться на ремонті. Його будуть ремонтувати до 2021 року, і вже майже три місяці він не дзвонить, як звичайно, кожну чверть години.

Проте з нагоди Дня поминання лондонці знову почули дзвін Біг-Бена: дзвін традиційно дав сигнал до хвилини мовчання 11 листопада об 11 годині 11 хвилин, а під час недільної церемонії задзвонив знову.

Наступного року, коли в День пам'яті полеглих буде відзначатися 100-річна річниця закінчення Першої світової війни, по всій Великій Британії дзвони задзвонять у 1400 церквах - стільки дзвонарів загинули під час війни.

Фото Reuters