У Брюсселі прогнозують провал переговорів щодо Brexit

Країни Європейського Союзу і бізнес повинні бути готові до того, що переговори про вихід Великобританії з ЄС можуть провалитися.

Про це заявив Мішель Барньє, який представляє позицію Євросоюзу на переговорах щодо Brexit, передає РБК-Україна з посиланням на Journal du Dimanche.

За його словами, нині в ЄС складають плани на випадок, якщо переговори проваляться. "Усі повинні бути готові до цього, країни-члени і бізнес. Ми ведемо технічні приготування до цього", - заявив Барньє.

Він також попередив, що провал переговорів призведе до негативних наслідків у багатьох галузях.

Наприклад, літаки британських компаній не зможуть здійснювати рейси в аеропорти Європи.

Барньє додав, що розмір виплат із боку Великобританії в зв'язку з виходом зі складу союзу має бути збільшений (голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у березні оцінював його розмір у 50 млрд фунтів стерлінгів).

Тільки після цього переговори зможуть перейти від питання умов виходу до обговорень умов торгівлі після того, як Лондон покине об'єднання.

Нагадаємо, що Ірландія не погрожуватиме ветувати переговори щодо Brexit.