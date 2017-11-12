У Франції запустили ракету "Vega" з українським двигуном

З космодрому Куру у Французькій Гвіані успішно стартувала ракета Vega з українським двигуном.

Відповідне відео оприлюднив президент України Петро Порошенко.

"Маршовий двигун РД-843 4 ракети-носія розроблений Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» та виготовлений Державним підприємством «ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", - написав він.

VEGA — ракета-носій легкого класу, що з 1998 року розробляється спільно Європейським космічним агентством (ESA) та Італійським космічним агентством (ASI). Ракета названа за іменем найяскравішої зірки північної півкулі.

У 2004-му державне конструкторське бюро «Південне» отримало право постачати ракетні двигуни для VEGA в рамках контракту з італійською фірмою Avio.