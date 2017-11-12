У Києві поліція виявила автомобіль із вибухівкою

У Києві на парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб.

Під час огляду було виявлено вибухівку, передає поліція Києва у Facebook.

На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Чоловіків, які були у машині, затримали.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили у багажнику рюкзак, у якому було п‘ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів. При цьому вибухівка була підготовлена до використання.

Із молодиками, які її перевозили і не мали при собі засобів зв’язку, спілкуються слідчі та співробітники СБУ. Імовірно, у них є спільники. Слідчо-оперативна група проводить документування та встановлює всі обставини події.

За наказом начальника Головного управління Національної поліціі у місті Києві Андрія Крищенка всі патрульні наряди (як піші, так і автомобільні) переведені у підвищену готовність, а відтак посилено патрулюватимуть вокзали, станції метрополітену та місця масового перебування людей. До відпрацювань залучені також 200 військовослужбовців Національної гвардії України.