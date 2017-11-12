У Києві позапланово перевіряють маршрутників

У столиці розпочалися позапланові перевірки перевізників, які виходять на міські маршрути.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, Державною службою України з безпеки на транспорті утворено комісії з технічних розслідувань обставин та причин дорожньо-транспортних пригод.

Зазначається, що у разі виявлення порушень дотримання ліцензійних умов буде здійснено комплексну перевірку господарської діяльності перевізника та у подальшому розглянуто питання анулювання ліцензії на право здійснення пасажирських перевезень.

«Перші дні перевірок виявилися насиченими та продуктивними. За виявлені порушення на перевізників були складені акти. Вважаю за необхідне жорстко реагувати на найменші порушення, адже безпека пасажирів для нас у пріоритеті», – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов.

За два дні було перевірено маршрутні таксі за маршрутами № 464, 459, 474, 497-К, 450, 437, 408, 201, 200-К, 198 та 194.

У маршрутному таксі за маршрутом № 201 технічне завдання не відповідало заявленому в конкурсі, а в маршруті № 459 кількість транспортних засобів не відповідала договору. Такі порушення є підставами для розірвання договорів з цими перевізниками.

Під час рейду спіймали нелегального перевізника на маршруті № 501, який наказом Департаменту вже закритий. У результаті були накладені штрафні санкції на водія.

«Наша принципова позиція – замінити маршрутки комфортним та сучасним громадським транспортом. Для цього ми оновлюємо рухомий склад – закуповуємо автобуси, тролейбуси та трамваї високої місткості», – наголосив Симонов.

Фахівцями Укртрансбезпеки складено акти на порушників. Позапланові перевірки перевізників триватимуть протягом наступних двох тижнів.