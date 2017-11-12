У Львові демонструють виставку "Асоціації" Лідії Трохим

Виставку розгорнуто у Музеї етнографії та художнього промислу, і це – перший персональний показ 25-річної львів’янки.

Фаху Лідія Трохим вчилася у Коледжі декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша (факультет графічного дизайну) та в Академії мистецтв (теж факультет графічного дизайну).

«Недавня випускниця магістратури, а сьогодні – аспірантка Львівської національної академії мистецтв, Лідія Трохим досить упевнено розбудовує свою творчу індивідуальність, – вважає проректор ЛНАМ, історик мистецтва професор Роман Яців. – В цьому їй асистують уже три діяльнісні напрямні: графічний дизайн, станкова (образотворча) графіка та наукові студії.

Цікавість до знань про мистецькі досвіди проявилася в Лідії органічно, і зараз вона здійснює перші спроби систематизації формальних ідей українського мистецтва XX століття. Відповідно й безпосередня її творча практика містить певну пропорцію естетичних ремінісценцій національної класики. Експоновані на виставці твори засвідчують увагу авторки до чинника композиції, в якій конструюється поетична реальність як – концентрат світовідчуття молодої мисткині. Формальні засоби, що беруть участь в організації художнього образу, на сьогодні ще не є методологічно оформленими. Лідія Трохим інтенсивно розвиває своє образне і пластичну мислення, вона експериментує з технікою подачі кожної теми. Її захоплюють як засіб лінії, та і чинник фактури. Колір в її інтерпретації – ощадний і умовний, при домінуванні графічного чорного.

Авторка вільно режисерує композиційний простір, уникаючи повторів і досить гостро гіперболізуючи певні натурні елементи, зводячи їх до монументалізованих знаків-символів. В окремих аркушах можна вбачати віддалені паралелі з творчість її професійного наставника Василя Семенюка, натомість воля до пізнань своїх прихованих можливостей дозволяє їй уникати цитат чи запозичень. В цілому Лілія Трохим, людина високої внутрішньої культури, своїм мистецьким темпераментом зробила поважну спробу заявити про себе як про самодостатню художницю, яка перебуває на порозі справжніх творчих відкриттів».

На представленні експозиції «Асоціації» ішлося про те, що цей показ – особливий. Хоча б тим, що привітати з першою персональної виставкою молоду мисткиню прийшли два академіки – Степан Павлюк та Галина Стельмащук, які особливо наголошували на винятковості й унікальності львівської школи графіки, яка з року у рік випускає у світ талановитих художників, і прогнозували Лідії Трохим дуже добрий творчий шлях.

Сама ж молода мисткиня, трактуючи загальну концепцію «Асоціацій», зазначила, що хотіла показати настрій – як ліричний, так і динамічний, рухливий, емоційний. Особливо ж авторка показу наголосила на тому, що їй важливо було створити синтез сучасних і традиційних форм вираження, контраст світла і тіней, щоб все було гармонійно.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Андрія КУБ'ЯКА