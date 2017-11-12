У Полтаві відбирали футболістів до дефлімпійської збірної України

Цього вікенду на стадіоні «Динамо» у Полтаві відбувся кубок Спортивної федерації глухих України з футболу серед спортсменів із вадами слуху. До обласного центру з’їхалися збірні чотирьох областей – Полтавської, Одеської, Київської та Івано-Франківської.

Як розповів керівник Полтавського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Полтавської обласної ради, а за сумісництвом і головний тренер української дефлімпійської збірної з футболу Олександр Верещака, звітний турнір – це традиційні змагання, у яких підбиваються підсумки ігрового року.

«Відомо, що цьогоріч чоловіча збірна України з футболу серед людей з вадами слуху взяла участь у XXIII міжнародних дефлімпійських іграх, які проходили у місті Самсун (Туреччина), де виборола друге місце. Дуже приємно, що у збірній було одразу сім представників Полтавщини. Турнір, що проходить цими вихідними, є новим етапом у підготовці як полтавської команди, так і збірної в цілому», – наголосив очільник полтавського «Інваспорту».

Окрім цього, змагання у Полтаві стали ще й відбірковим етапом футболістів із вадами слуху до національної збірної. За підсумками кубку СФГУ буде сформований основний склад збірної України, який позмагаються на Європейських іграх, та молодіжний склад, котрий візьме участь у юнацькому чемпіонаті світу з футболу.

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава, фото автора