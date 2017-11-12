У Словенії розпочався другий тур президентських виборів

У Словенії в неділю, 12 листопада, розпочався другий тур президентських виборів.

Про це повідомляє DW.

"Близько 1,7 мільйона виборців можуть віддати свої голоси до 19:00 за місцевим часом. До другого туру вийшли чинний президент Борут Пахор (47 відсотків голосів за підсумками першого туру) та Мар'ян Шарец (27 відсотків голосів у першому турі)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 53-річний Борут Пахор у минулому тривалий час був лідером соціал-демократів. Він очолював словенський уряд з 2008 до 2012-го - в роки найгіршої фінансової кризи в історії країни. Під час передвиборної боротьби Пахор заявляв, що його головне завдання - об'єднати людей. У рамках кампанії він протягом 25 днів пройшов понад 700 кілометрів між словенськими містами і селами для зустрічей з виборцями.

39-річний Шарец - комедійний актор, дворазовий мер міста Камнік.

Президент у Словенії виконує переважно церемоніальні функції. Водночас глава держави очолює армію та висуває кандидатури на кілька важливих посад, зокрема главу національного банку.