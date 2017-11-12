У США успішно запустили ракету-носій Antares з українськими деталями

У США відбувся успішний запуск ракети-носія "Антарес", розробленої за участю української сторони.

Про це повідомляє Державне космічне агентство України.

"12 листопада 2017 року о 14 годині 20 хвилин за київським часом (7 годин 20 хвилин за північноамериканським східним часом) з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) проведено успішний пуск модернізованої ракети-носія «Антарес»", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, у рамках програми «Антарес» українська сторона виконала весь комплекс poбіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступени для ракети-носія, замовленої Національним кocмiчним агентством США.

"Основну конструкцію першого ступеня PH «Антарес» розробило конструкторське бюро «Південне», виготовив Південний машинобудівний завод у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД» (Чернігів) та iн.", - наголошують у Держкосмосі.

При цьому в агентстві зауважують, що підготовка «Антарес» до пуску, її випробування i пуск виконані за участю фахівців ДП «КБ «Південне», ДП ВО ПМЗ, НВО «Хартрон-АРКОС». "Українські фахівці у повному обсязі забезпечили виконання вcix операцій у своєму ceктopi відповідальності. У відповідності з контрактом технічна підтримка пуску, приймання та обробка телеметричної інформації у режимі реального часу забезпечувалась з території КБ «Південне»", - зазначають у відомстві.

Ракета-носій "Антарес" призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію (МКС), а також для запуску комерційних i державних космічних aпapaтiв. Вона складається з двох ступенів та космічного вантажного корабля Cygnus (третій ступінь). Головний розробник - корпорація Orbital АТК (США).

Це був сьомий пуск, який компанія Orbital АТК здійснила за контрактом з NASA.

«Антарес» вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, який має доставили на Міжнародну космічну станцію 3350 кг вантажу, що складається з обладнання, необхідного для роботи на станції. Це максимальний вантаж, який виводиться на орбіту за всі попередні місії.

До кінця 2018 року планується здійснити два пуски ракет-носіїв «Антарес».

Нагадаємо, що у Франції запустили ракету "Vega" з українським двигуном.