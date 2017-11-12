Україна збільшила транзит нафти до Європи

Транзит нафти територією України трубопровідним транспортом в країни Європи в січні-жовтні 2017 року збільшився на 4,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 11,738 млн тонн.

Про це свідчать дані "Укртранснафти", які є в розпорядженні "Інтерфакс-Україна".

За даними компанії, обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи України в січні-жовтні 2017 року становив 1,682 млн тонн, що на 43,1% більше, ніж за десять місяців минулого року.

Таким чином, в січні-жовтні-2017 частка транзитного обсягу в загальному обсязі транспортування нафти становила 87,5%, частка перекачування на НПЗ України - 12,5%.

У жовтні 2017 року транзит нафти через Україну трубопровідним транспортом збільшився на 6% в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року - до 1,365 млн тонн, транспортування на НПЗ країни - на 68,2%, до 193,4 тис. тонн.

Зростання поставок всередині країни пов'язане з відновленням з 10 березня-2017 роботи ділянки Одеса-Кременчук, за якою постачається нафта Azeri Light на адресу ПАТ "Укртатнафта".

Як повідомлялося, транзит нафти через Україну трубопровідним транспортом в Європу в 2016 році скоротився на 8,8% в порівнянні з 2015 роком - до 13,822 млн тонн, а транспортування нафти НПЗ країни - на 12,5%, до 1,406 млн т.