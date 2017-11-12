В Ужгороді вшанували 79 річницю створення організації "Карпатська Січ"

З цієї нагоди у суботу, 11 листопада, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, Ужгородський національний університет та історичний клуб «Карпатська Україна» зорганізували науковий круглий стіл «Угорська окупація українських земель у 1939-1944 роках та Карпатська Січ».

У залі Вченої ради УжНУ зібралися ветерани національно-визвольних змагань на теренах Закарпаття, студенти і працівники університету, нинішні учасники бойового підрозділу «Карпатська Січ», який прославив себе у кровопролитних боях з російськими окупантами на передових позиціях у районі с. Піски та підступах до Донецького аеропорту у 2014-16 роках. Вітальне слово присутнім мовили директор Науково-дослідного інституту українознавства МОН України Богдан Галайко та проректор УжНУ Мирослава Лендьел.

Про історико-правові аспекти угорської окупації та анексії Закарпаття у 1938-44 роках, релігійний чинник та його використання чужинськими державами в розділенні української нації, репресії угорської та польської окупаційної влади у 1938-44 роках, боротьу Карпатської Січі проти угорських завойовників та питання відповідальності за злочини проти людяності, необхідність гідного вшанування пам’яті полеглих захисників Карпатської України у 1939 році, зокрема увічнення пам’яті полковника М.Колодзінського, у своїх ґрунтовних доповідях розповіли доктор історичних наук професор УжНУ Роман Офіцинський, доктор богословя і юридичних наук, ректор Карпатського університету ім. А.Волошина єпископ Віктор (Бедь), кандидати історичних наук Олександр Пагіря, Юрій Славік, Микола Посівнич, дослідники Костянтин Куцов, Павло Подобєд, Остап Козак, голова історичного клубу «Карпатська Україна» Іван Ребрик, голова правління обласної організації ВУТ «Просвіта» Володимир Піпаш. Аналізуючи події 79-літньої давності доповідачі, апелюючи конкретними фактами, порівнювали дії тодішнього окупанта з елементами гібридної війни, що застосовує нинішній агресор у війні з Україною.

У коментарі для «Дня» директор НДІ українознавства МОН України Богдан Галайко зазначив, що «сьогодні Україна переживає відкриту агресію з боку Росії, котра призвела до окупації та анексії частини нашої території. У цій ситуації ми ще більше зацікавлені зберігати добросусідські взаємини з тими сусідами, з якими нас єднає непроста історична доля. Тому сьогодні нам вкрай важливо всебічно і скрупульозно досліджувати ці сторінки, щоб сідати за спільний стіл і робити правильні висновки для розбудови нових взаємин добросусідства. А історичні злочини мають бути засуджені – хто б їх не вчиняв. Особливо це стосується ситуації, коли мова йде про злочини проти людяності».

Командир бойового підрозділу «Карпатська Січ» Олег Куцин у своєму виступі наголосив, що нинішня «Карпатська Січ» є гідним наступником і продовжувачем слави мужніх захисників Карпатської України. «Ми добре розуміємо, що війна за звільнення України ще попереду і ми здатні вистояти і перемогти, бо усі ми воюємо на своїй землі. Як казав полковник Колодзінський «війна є справою тотальною: хтось воює – хтось годує». Так сьогодні є і в Україні». Опісля О.Куцин вручив бойові відзнаки - «Хрест Карпатської Січі» та медаль М.Колодзінського своїм побратимам, які отримали поранення у боях з окупантами на Донбасі. Після цього члени «Карпатської Січі» здійснили пам’ятну ходу до монумента президента Карпатської України Августина Волошина та пікетували Генеральне консульство Угорщини у м. Ужгород.

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ для «Дня», Ужгород. Фото автора