В Ужгороді встановили 28-му міні-скульптурку "Hasta la vista, Lenin"

Залізничний вагончик з металевим бюстом Леніна всередині встановили між автостанцією та залізничним вокзалом.

Щоправда, аби побачити бюст, треба неабияк зосередитися, зазираючи між шпарини стінок потяга. Відкриття приурочили до 100-річчя "жовтневої революції", організувавши перформанс. Автор скульптурки – Михайло Колодко, в металі ідею втілив Роман Мурник.

Скульптурка вагончика символізує необхідність розпрощатися із символами комуністичного минулого. Автор скульптури зазначив, що Ужгород був у числі перших міст, які позбулися пам’ятників вождю, і є першим в Україні, який повернув пам’ятник, але уже з геть іншим значенням.

«Під словами «опломбований вагон» мається на увазі той вагон, у якому через Німеччину перемістилася група більшовиків з 23 осіб на чолі з В. І. Леніним, які за завданням Генштабу Німеччини мали за ціль антиурядовими та підривними діями сприяти сепаратному виходу Російської імперії з Першої світової війни» - йдеться на офіційній сторінці організаторів. Прощальну назву скульптурки взяли з фільму-легенди світового кінематографу «Термінатор-2».

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород, фото авторки