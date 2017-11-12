Японський прем'єр хоче тісніше співпрацювати з Китаєм щодо КНДР

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе бажає поглибити співпрацю із Китаєм щодо питання Північної Кореї.

Про це він сказав китайському президенту Сі Цзіньпіну в кулуарах саміту АТЕС у В'єтнамі, повідомляє Reuters.

"Японія і Китай несуть велику відповідальність за стабільність і мир у регіоні, а також у світі. Я хотів би поглибити співпрацю, особливо щодо Північної Кореї", - сказав Абе.

На це президент Китаю відповів, що є багато речей, які потрібно зробити у процесі покращення зв'язків між двома країнами.

Раніше пвідомлялось, що лідери Південної Кореї та Китаю погодилися на мирне врегулювання напружених відносин з Північною Кореєю.

Прес-секретар президента Південної Кореї повідомив журналістам у Дананг (В'єтнам), що для цього обидві країни будуть зміцнювати стратегічні переговори на всіх рівнях.

За його словами, під час суботнього саміту президенти також погодились швидко нормалізувати двосторонні обміни у всіх секторах, повторюючи те, що було сказано в угоді, оголошеній минулого місяця, коли обидві країни погодились припинити річний конфлікт через розгортання протиракетної системи США.

Обидві сторони погодилися, що президент Південної Кореї відвідає Китай в грудні, щоб провести черговий раунд переговорів на вищому рівні, тоді як Мун Чже Ін запросив Сі Цзіньпіня в Південну Корею на час зимових Олімпійських ігор, що відбудуться у лютому наступного року.