За день бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО

В зоні проведення Антитерористичної операції (АТО) на Донеччині з початку доби 12 листопада бойовики активізувалися на всіх напрямках.

В результаті бойових дій втрат серед українських військовиків немає, повідомили у прес-центрі АТО в Facebook.

"Від опівночі, незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир'я. Майже в половині випадків сили АТО давали супротивнику адекватну відповідь. В результаті ворожих обстрілів жоден наш військовослужбовець сьогодні не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на луганському напрямку бойовики з гранатометів і 82-мм мінометів обстріляли українські позиції в районі Кримського.

На донецькому напрямку, за інформацією штабу, бойовики з мінометів обстріляли укріплення сил АТО в районі Зайцевого та Луганського, а стрілецьку зброю противник застосував в районі Авдіївки, Новоселівки Другій і Пісок.

"Непроста ситуація і біля Маріуполя. Зокрема, порушуючи Мінські домовленості, бойовики застосували міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, гранатомети і озброєння БМП поблизу Водяного", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з 120-мм і 82мм мінометів були обстріляні сили АТО в районі Гнутового, а зі стрілецької зброї і гранатометів - захисники Миколаївки, Березового, Новотроїцького, Старогнатівки і Павлополя.