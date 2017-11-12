Забудеш рідний край — тобі твій корінь всохне
Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, політичний і громадський діяч

Збірні України вибороли звання віце-чемпіонів Європи з паралімпійського волейболу

12 листопада, 2017 - 17:26
Фото: НКСІУ

Національні паралімпійські збірні команди України з волейболу сидячи (чоловіки та жінки) вибороли в заключний день змагань, срібні нагороди на чемпіонаті Європи з параволейболу, що проходив у місті Пореч (Хорватія).

Про це передає УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.

Обидві команди у боротьбі за золоті нагороди поступилися російським волейболістам.

Примітно, що у чоловіків - це перша медаль за більш ніж 20 років, найстарший спортсмен команди - Петро Остринський йшов до цієї медалі більш ніж 20 років.

Натомість "жовто-блакитна" жіноча збірна, яка у 2012 році виборола бронзову нагороду Паралімпіади в Лондоні, наразі, по суті - абсолютно нова, у її складі лише 5 волейболісток попереднього складу.

Зазначено, що за оцінками керівництва Національного паралімпійського комітету України - такий виступ обох національних паралімпійських збірних команд України є достойною перемогою.

Джерело: УНН
Новини партнерів
Loading...