13-16 грудня 2018 року в приміщенні міжнародного виставкового і конгрес-центру Києва «Український дім», за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 2, традиційно, відбудеться Київська книжкова виставка.

На виставці буде представлено розмаїття літератури, яку можна буде придбати за ціною виробника:

· художні книги для дорослих і дітей

· навчальна й довідкова

· наукова й публіцистична

· періодичні й газетно-журнальні видання

· мистецтвознавча й музична

· подарункові й мистецькі альбоми

Для відвідувачів виставки запланована різноманітна програма Це і численні автограф-сесії літераторів, майстер-класи, дискусії за участю як відомих українських письменників, літературознавців, художників, так і молодих початківців на літературній ниві, які щодня проходитимуть в «Різдвяній вітальні».

Відбудеться нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу "Краща книга України" та вручення диплому лауреату премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського.

У ці дні, коли усіх охоплює «подарункова паніка», ви зможете відвідати передріздвяний ярмарок подарунків «Чобіток Святого Миколая», поринути у казку справжнього свята: норвезьке різдвяне печиво, ароматичні свічки, hand made прикраси, дерев’яні іграшки для ялинки, оригінальні зимові композиції, святкові солодощі, гарячий шоколад та запашний чай з лимоном і корицею – подарують вам святковий настрій.

Вірте у дива Святого Миколая! Робіть подарунки своїм рідним.

Виставка проводиться згідно Указу Президента України № 47/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України».

Тел. (044) 285-80-06

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