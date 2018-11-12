13-16 грудня 2018 року в приміщенні міжнародного виставкового і конгрес-центру Києва «Український дім», за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 2, традиційно, відбудеться Київська книжкова виставка.
На виставці буде представлено розмаїття літератури, яку можна буде придбати за ціною виробника:
· художні книги для дорослих і дітей
· навчальна й довідкова
· наукова й публіцистична
· періодичні й газетно-журнальні видання
· мистецтвознавча й музична
· подарункові й мистецькі альбоми
Для відвідувачів виставки запланована різноманітна програма Це і численні автограф-сесії літераторів, майстер-класи, дискусії за участю як відомих українських письменників, літературознавців, художників, так і молодих початківців на літературній ниві, які щодня проходитимуть в «Різдвяній вітальні».
Відбудеться нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу "Краща книга України" та вручення диплому лауреату премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського.
У ці дні, коли усіх охоплює «подарункова паніка», ви зможете відвідати передріздвяний ярмарок подарунків «Чобіток Святого Миколая», поринути у казку справжнього свята: норвезьке різдвяне печиво, ароматичні свічки, hand made прикраси, дерев’яні іграшки для ялинки, оригінальні зимові композиції, святкові солодощі, гарячий шоколад та запашний чай з лимоном і корицею – подарують вам святковий настрій.
Вірте у дива Святого Миколая! Робіть подарунки своїм рідним.
Виставка проводиться згідно Указу Президента України № 47/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України».
Тел. (044) 285-80-06