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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Адвокати Балуха готують позов щодо дострокового звільнення

12 листопада, 2018 - 16:08
Фото: radiosvoboda.org

Адвокати українського політв'язня Володимира Балуха готують позов до суду щодо його умовно-дострокового звільнення.

Про це Громадському повідомив архієпископ Сімферопольський та Кримський владика Климент.

Тиждень тому Климент разом із адвокатом Дмитром Дінзе відвідав Керченську колонію №2, куди Володимира Балуха етапували після рішення суду.

"В мене була зустріч з керівником колонії. Ми з ним обговорили ситуацію. Начальник колонії сказав, що Володя знаходиться на карантині. З Володею працювали психологи. Зауважень з боку керівництва колонії до нього немає. Зараз адвокати працюють над тим, щоб подати позов до суду щодо умовно-дострокового звільнення", - сказав Климент.

Він також зазначив, що його повноваження громадського захисника закінчилися, тому він не має доступу до Балуха, лише як священик.

"Чекаємо засідання суду, можливо суд мене знов призначить громадським захисником", - додав Климент.

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