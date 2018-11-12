Археологи знайшли на Рівненщині артефакти XVII століття

Давню монету польського короля Яна Казимира, кресало та інші артефакти XVII століття знайшла група істориків-археологів поблизу Перенятина на Рівненщині.

Про це повідомляє Радивилівська ОТГ.

«Неподалік від сільської церкви, будівництво якої датовано 1670 роком, відмінно збереглися залишки земляних валів середньовічного городища, що в далекому минулому слугували надійним форпостом його жителям. Знайдені в ході археологічних робіт артефакти – а це старовинна монета XVII із зображенням польського короля Яна Казимира, підківка від козацького чобота, давнє кресало а ще - чимало фрагментів древнього керамічного посуду - дозволили більш чітко сформувати історичну картину, представники яких культур жили тут кілька століть тому», - йдеться у повідомленні.

Три-чотири століття тому, на думку археологів, на цьому місці був розташований ще й великий замок, від якого, найімовірніше, і походить назва сусіднього з Перенятином села - Підзамче.

Окрім цього, археологам вдалося натрапити на шар грунту із залишками ранньослов’янської культури.

Очолив науково-дослідну експедицію представник Інституту археології НАН України, завідувач відділу реставрації Рівненського обласного краєзнавчого музею Олексій Войтюк.

Після завершення робіт археологи оприлюднять проведені у Радивилівській громаді дослідницькі роботи, які були ініційовані Центром відродження Волині, державним підприємством «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» та Інститутом археології НАН України.