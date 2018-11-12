"Батьківщина" заплатила 100 млн гривень за рекламу "Нового курсу", - КВУ

Партія "Батьківщина" витратила на рекламу "Нового курсу" близько 100 млн гривень. Про це повідомляє Комітет виборців України.

Згідно із фінансовою звітністю партії, у квітні-червні вона витратила на рекламу 24,8 млн, а у липні-вересні - 73 млн гривень. Зокрема, у липні-вересні "Батьківщина" витратила 54 млн на телевізійну рекламу та 19 млн на зовнішню рекламу (білборд, сітілайти).

"Батьківщина" витратила на рекламу "Нового курсу" гроші, отримані як внески на користь партії. Як повідомляють у КВУ, частина внесків громадян були однаковими. Так, наприклад, "Батьківщина" 336 разів отримала внески на суму 148 тисяч гривень. Схожа ситуація була на виборах у 2014 році: масові грошові переводи на суму 149 тис.гривень. Це може пояснюватися тим, що грошовий переказ менше ніж 150 тисяч гривень, не підлягає спеціальній фінансовій перевірці.

Варто зазначити, що такі витрати стали рекордними для партії і пов’язані із наближенням виборів. Для порівняння: за весь 2016 рік партія витратила лише 19 млн грн, за 2017 рік – 30 млн

Як повідомлялось раніше, ВО "Батьківщина" витратила найбільше грошей з 15 партій на передвиборчу рекламу.