Білорусь може побудувати річковий порт на кордоні з Україною для виходу до Чорного моря

Білорусь розглядає можливість будівництва річкового порту на Дніпрі в Гомельській області поблизу кордону з Україною з метою використання суден класу "ріка-море" для виходу в Чорне море. Для реалізації проекту може бути притягнутий турецький інвестор, компанія Derin Shipping & Trading Co.

Посол Білорусі в Туреччині Андрій Савіних заявляє, що реалізація проекту "перетворить Білорусь в морську державу", передає білоруське державне інформаційне агентство БелТА.

Проект може бути реалізований у вигляді будівництва портового терміналу в селі Нижні Жари (Гомельська обл., Брагінський р-н).

"Наші турецькі партнери розглядають можливість будівництва порту в Нижніх Жарах Брагінського району, який перетворить Білорусь в морську державу", - заявив А.Савіних журналістам в Гомелі в ході візиту турецької делегації в обласний центр.

Передбачається, що основний обсяг вантажообігу забезпечать нафтопродукти (поблизу Гомеля розташований Мозирський НПЗ) і будується в Гомельській області Петриківський ГЗК (проект Білоруськалій, потужність близько 2 млн тонн хлоркалія в рік).

"У нас з'являться експортні можливості, про які ми і мріяти не могли. Переконаний, що завдяки цьому порту Гомельська область стане одним з головних двигунів економічного зростання для всієї Білорусі в цілому", - заявив А.Савіних, розповідаючи про переваги проекту.

"Наша компанія зацікавлена ​​в розвитку транспортних систем і доставки вантажів. Гомельський регіон має дуже вдале місце розташування, тому можливі спільні проекти по виходу до Чорного моря на території України. Ми готові приступити до реалізації проекту за умови гарантії з білоруської сторони забезпечення вантажами", - заявив в ході візиту в Гомель голова правління групи компаній Derin Shipping & Trading Co Еркам Йилдирим. На його думку, "тільки один проект Білоруськалій, що реалізовується на петриківськім родовищі, здатний забезпечити рентабельну роботу порту". "Перший корабель, який я завантажений в цьому порту, буде називатися" Гомель ", - заявив турецький інвестор.