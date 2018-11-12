Болгарія відмовилась приєднуватися до міграційного пакту ООН

12 листопада, 2018 - 16:04
Уряд Болгарії вирішив не приєднуватися до міграційного пакту ООН.
Про це заявив голова правлячої партії ГЕРБ Цветан Цветанов після спільного засідання ради коаліції з урядом, повідомляє місцеве агентство FOCUS.
Він зазначив, що уряд Болгарії обговорив глобальний міграційний пакт ООН.
"Урядове рішення полягає в тому, щоб не приєднуватися до цього пакту" - сказав він.
Зазначимо, договір про міграцію викладає загальний підхід до міжнародної міграції і включає 23 завдання, спрямовані на покращення організації потоків біженців і точніше визначення їх прав. Країни-учасниці погоджуються, наприклад, обмежувати тиск на країни з багатьма мігрантами і сприяти самозабезпечення новоприбулих.