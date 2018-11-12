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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Через корупцію на митниці держбюджет недоотримує 30% митних платежів, - Луценко

12 листопада, 2018 - 15:23
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що через корупцію на митниці держбюджет недоотримує 30% митних платежів. Про це 12 листопада заявив Луценко під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку, передає Еспресо.TV.

"Митниця  - впевнений, що там є величезні проблеми. Як мінімум 30% щодо неотримуваних державою коштів. Не буду казати, що говорити, але від слів треба переходити до діла", - сказав Луценко.

За словами Луценка, на митницях потрібно встановити електронні сканери, спеціальні протоколи по спільним постам з сусідами, заснувати серйозні аналітичні центри, які мали б упереджувати корупцію на митницях.

Крім того,  Луценко заявив, що підтримує прем'єр-міністра щодо позиції про відтворення самостійної юридичної особи Державної митної служби України.

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