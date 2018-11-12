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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Через ситуацію у Секторі Гази прем'єр Ізраїлю перервав свій візит до Парижа

12 листопада, 2018 - 09:18
Фото Reuters

Біньямін Нетаньягу через ситуацію в Секторі Гази перервав візит до Парижа, де він перебував на заходах з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни, і наразі повертається до Ізраїлю. Про це пише Times of Israel.

"У зв'язку з ситуацією на півдні в районі Сектора Гази, прем'єр-міністр вирішив перервати свій візит до Парижа і повернутися в Ізраїль", – йдеться в заяві.

Ізраїльська армія повідомила, що у неділю під час операції у Секторі Гази почалася перестрілка з палестинськими радикалами. Жоден з військовослужбовців, які брали участь в операції, захоплений не був. Згодом армія повідомила про перехоплення системою ППО "Залізний купол" двох запущених з Сектора Гази ракет. Сирени повітряної тривоги спрацьовували з вечора неділі в прикордонних з палестинським анклавом районах Ізраїлю не менше 10 разів.

Палестинське агентство Maan з посиланням на міністерство охорони здоров'я анклаву повідомило, що внаслідок операції ізраїльського спецназу у Секторі Гази загинули шість палестинців і сім отримали поранення.

Зазначається, що серед убитих два командири "Бригад Іззеддіна аль-Кассама" – бойового крила, що контролює рух ХАМАС.

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