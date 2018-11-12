Демократи у США пропонують закон для захисту розслідування про втручання РФ у вибори

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявляє, що його партія має намір внести до Конгресу законопроект, який би захистив розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року і можливу змову Москви із представниками кампанії нинішнього президента Дональда Трампа.

Виступаючи в ефірі телеканалу CNN 11 листопада, Шумер заявив, що його партія може вдатися до дій у разі, якщо виконувач обов’язків міністра юстиції Метью Вітакер не відмовиться від контролю за розслідуванням, яке він раніше критикував, передає Радіо Свобода.

«Якщо він залишиться, то створить конституційну кризу, гальмуючи роботу Мюллера (спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування – ред.) або звільнивши його. Тому Конгрес має діяти», – сказав Шумер.

Лідер демократів у Сенаті додав, що спробує внести відповідне положення в закон про витрати уряду, який має бути ухвалений, щоб не допустити часткового закриття урядових установ. Як повідомив сенатор, воно буде включати вимогу про те, щоб спеціальному прокурору Робертові Мюллеру дозволили безперешкодно завершити розслідування.

За попереднього міністра юстиції Джеффа Сешнза, нагляд за розслідуванням здійснював його заступник Род Розенштейн.

Вітакер був керівником адміністрації Сешнза перед тим, як президент США Дональд Трамп попросив останнього звільнитися. Виконувачем обов’язків міністра юстиції президент призначив Вітакера, не обговорюючи з ним попередньо хід розслідування.

У своєму обвинувальному висновку спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив 13 росіян у роботі на так звану «фабрику тролів», санкт-петербурзьке «Агентство інтернет-досліджень», яке нібито поширювало дезінформацію та намагалося маніпулювати американськими виборцями через Facebook та інші соціальні мережі під час кампаній.

Також, за версією слідства, у червні 2016 року Пол Манафорт, тоді голова передвиборчої кампанії кандидата в президента США Трампа, та інші представники оточення майбутнього президента зустрілися з громадянами Росії. Останні нібито мали в своєму розпорядженні компромат щодо кандидата в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

І Росія, і Дональд Трамп відкидають усі звинувачення.