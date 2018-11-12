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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

День в ООС: Бойовики відкривали вогонь з мінометів і гранатометів

12 листопада, 2018 - 19:53
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

У районі бойових дій на Донбасі протягом поточної доби бойовики 4 рази порушили перемир'я.

Про це повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Айдар, Вільний, Троїцьке і Красногорівка. Крім того, поблизу Троїцького та хутора Вільний противник застосував міномети калібру 82 мм", – йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

Джерело: День

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