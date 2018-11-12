Дві Кореї залишать по охоронному посту на спільному кордоні заради "історичного символізму"

Військові Південної Кореї й КНДР домовилися зберегти по одному з 11 охоронних постів на спільному кордоні, які мали бути зруйновані, на знак їхнього "історичного символізму".

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Міноборони Південної Кореї.

"Південна й Північна Кореї домовилися зберегти по одному з одинадцяти охоронних постів на спільному кордоні, які мати бути зруйновані, на знак їхнього "історичного символізму", - йдеться у повідомленні.

Так, південнокорейська сторона обрала охоронний пост, побудований у 1953 році, у східному районі кордону, а КНДР, у свою чергу, вирішила залишити пост, що знаходиться в центральному прикордонному регіоні.

Нагадаємо, сьогодні КНДР і Південна Корея почали ліквідацію постів на спільному кордоні.