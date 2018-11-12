Дзюдоїстка Калініна здобула бронзу на міжнародному турнірі у Ташкенті

Українська дзюдоїстка Єлізавета Калініна здобула бронзову медаль на міжнародному турнірі серії Гран-прі, який завершився в Ташкенті (Узбекистан).

Про це повідомляє НОК України на офіціційній сторінці у Facebook.

На шляху до п'єдесталу у ваговій категорії понад 78 кілограмів Каланіна виграла у Цзя Вень Тсай з Китайського Тайбея, Себіль Акбулут з Туреччини, у півфіналі поступилася колишній співвітчизниці Ірині Кіндзерській, яка представляє Азербайджан, а в сутичці за "бронзу" поборола британку Сару Адлінгтон.

Медаль Каланіної стала єдиною нагородою збірної України в узбецькій столиці.