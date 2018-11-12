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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Фінляндія звинувачує РФ у сбої GPS під час навчань НАТО

12 листопада, 2018 - 10:47
Фото: nato.int

Прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля заявляє, що за збоєм у роботі міжнародної системи навігації GPS, який стався під час навчань НАТО Trident Juncture, може стояти Росія.

Про це Сіпіля заявив 11 листопада в інтерв’ю громадському мовнику Yle, передає Радіо Свобода.

Збій у роботі GPS у заполярних районах Фінляндії фінські військові зафіксували минулого тижня. Аналогічні збої до цього фіксували їхні норвезькі колеги.

«Росія може бути відповідальною за це. Відомо, що в Росії є відповідні технології», – сказав Сіпіля.

Фінляндія не є членом НАТО, але брала участь у масштабних навчаннях альянсу, найбільших за десятки років, які завершилися 7 листопада.

 

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