Прем'єр-міністр Володимир Гройсман планує розпочати монетизацію житлових субсидій 1 січня 2019 року. Про це він заявив, виступаючи на щорічному засіданні Ради регіонального розвитку, повідомляє Укрінформ.

"З 1 січня ми розпочинаємо монетизацію субсидій. Це дасть можливість і віддавати частину коштів, які люди зекономили, і в тому числі монетизувати для кожної української родини, щоб люди конкретно знали, що у них є рахунок у банку і туди поступили кошти і ці кошти можна направляти на ці потреби", - сказав Гройсман.

Він нагадав, що уряд вже запровадив електронний реєстр субсидіантів, який зробив систему надання субсидій відкритою, прозорою.