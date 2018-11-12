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Гройсман планує розпочати монетизацію житлових субсидій 1 січня

12 листопада, 2018 - 13:39
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман планує розпочати монетизацію житлових субсидій 1 січня 2019 року. Про це він заявив, виступаючи на щорічному засіданні Ради регіонального розвитку, повідомляє Укрінформ.

"З 1 січня ми розпочинаємо монетизацію субсидій. Це дасть можливість і віддавати частину коштів, які люди зекономили, і в тому числі монетизувати для кожної української родини, щоб люди конкретно знали, що у них є рахунок у банку і туди поступили кошти і ці кошти можна направляти на ці потреби", - сказав Гройсман.

Він нагадав, що уряд вже запровадив електронний реєстр субсидіантів, який зробив систему надання субсидій відкритою, прозорою.

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