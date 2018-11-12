Кандидат у президенти Грузії заявила про погрози

Кандидат у президенти Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про погрози на свою адресу, а також на адресу своїх дітей. Про це повідомляє Грузія Online.

"В останні дні, 9,10, і 11 листопада на адресу моїх дітей - Теймураза та Кетеван, а також особисто на мою адресу були відправлені короткі текстові та звукові повідомлення, в яких явно простежується загроза життю", - стверджує Зурабішвілі.

За її словами, були чітко сказані слова "продірявлю лоб", "вашу кров вип'ю". Кандидат в президенти зазначає, що загроза реальна, і стверджує, що автори повідомлень ідентифіковані як "колишні військові, виходячи зі своїх статусів, пов'язані з ЄНР ("Єдиний національний рух" - ред.) і їх керівниками".

Як зазначається, МВС Грузії почало розслідування за фактом погроз на адресу Зурабішвілі та членів її сім'ї. Слідство ведеться за фактом незаконного проникнення у комп'ютерну систему та погрози.

Як повідомлялося, другий тур президентських виборів в Грузії, в якому беруть участь депутат Зурабішвілі, яку активно підтримує правляча партія "Грузинська мрія", та кандидат колишньої партії влади "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе, повинен відбутися до 2 грудня.