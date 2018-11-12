Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросла до 31

Кількість загиблих у результаті лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія зросла до 31 людей. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомила влада штату, тіла п'яти загиблих були виявлені в згорілих будинках і один чоловік зустрів смерть в автомобілі. Всі ці люди стали жертвами на півночі Каліфорнії. Також зниклими безвісти вважаються понад 200 осіб.

Нагадаємо, пожежа, яка виникла в четвер в районі міста Парадайз, поширилася на понад 400 кв. кілометрів і знищила більше 6,7 тис. будинків, повністю зруйнувавши місто. Тоді загинули 29 осіб, ще двоє загинули на півдні штату, біля курортного містечка Малібу, де також палають ліси.

Пожежі в Каліфорнії вже називають найбільш руйнівними в історії. На півночі штату вигоріла територія в 44 000 гектарів, на півдні - 33 700 га.

Наразі вогонь загрожує місту Малібу, елітним передмістям Лос-Анджелеса й округу Вентура. Влада змушена евакуювати майже чверть мільйона людей.