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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросла до 31

12 листопада, 2018 - 10:23
Фото Reuters

Кількість загиблих у результаті лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія зросла до 31 людей. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомила влада штату, тіла п'яти загиблих були виявлені в згорілих будинках і один чоловік зустрів смерть в автомобілі. Всі ці люди стали жертвами на півночі Каліфорнії. Також зниклими безвісти вважаються понад 200 осіб.

Нагадаємо, пожежа, яка виникла в четвер в районі міста Парадайз, поширилася на понад 400 кв. кілометрів і знищила більше 6,7 тис. будинків, повністю зруйнувавши місто. Тоді загинули 29 осіб, ще двоє загинули на півдні штату, біля курортного містечка Малібу, де також палають ліси.

Пожежі в Каліфорнії вже називають найбільш руйнівними в історії. На півночі штату вигоріла територія в 44 000 гектарів, на півдні - 33 700 га.

Наразі вогонь загрожує місту Малібу, елітним передмістям Лос-Анджелеса й округу Вентура. Влада змушена евакуювати майже чверть мільйона людей.

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