КНДР і Південна Корея почали ліквідацію постів на спільному кордоні

КНДР і Південна Корея, у неділю, 11 листопада, приступили до демонтажу 20 постів, розташованих на укріпленому кордоні між двома країнами. Раніше звідти були відведені солдати і військова техніка.

"Тим самим обидві корейські держави виконують угоду, укладену в кінці жовтня своїми воєначальниками. Вона передбачає, що в демілітаризованій буферній зоні з кожного боку кордону буде знесено по 10 погранпостів, ще по одному посту там залишиться", - йдеться в повідомленні.

За даними "Ренхап", КНДР має близько 160 прикордонних постів вздовж іншої частини 250-кілометрової кордону, а Південна Корея - близько 60. Довгостроковою метою є ліквідація всіх їх.

Зазначається, що єдиним місцем на корейсько-корейському кордоні, де солдати обох країн стоять один проти одного, є прикордонне село Пханмунджом, де проводяться переговори з питань, що стосуються двох країн Корейського півострова. Після відведення озброєння та знесення вартових постів там залишаються 35 неозброєних представників кожної зі сторін.

Нагадаємо, що 10 вересня поточного року Південна Корея і КНДР почали розмінування вздовж спільного кордону в демілітаризованій зоні.

У середині вересня президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер КНДР Кім Чен Ин в ході саміту в Пхеньяні підписали "широкомасштабну угоду". Обидві сторони домовилися про шляхи до денуклеаризації. Кім також погодився закрити один з основних ракетних комплексів Північної Кореї.