Комісія Стратегічного партнерства між Україною і США відновить роботу 16 листопада

Україна і Сполучені Штати Америки відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства між країнами. Засідання відбудеться уже 16 листопада цього року.

Про це повідомляє прес-служба Президента України на офіційному сайті.

Про відновлення діяльності Комісії лідери двох країн домовилися під час “Паризького форуму заради миру”, який відбувся вчора, 11 листопада у Франції. Такі дії, за словами глави української держави, показують, що партнерство між Україною і Сполученими Штатами Америки має стратегічний характер.

“Відбулася зустріч вчора і обговорення на полях Форуму, зокрема з президентом Сполучених Штатів Америки. За підсумками цього обговорення сьогодні минула зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та його американського колеги – Державного секретаря США Майка Помпео“, – розповів Петро Порошенко.

У результаті зустрічей домовилися провести найближче засідання комісії уже 16 листопада у Вашингтоні. Воно відбудеться на рівні Міністрів закордонних справ України й США.