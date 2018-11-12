МЗС обрало нового спікера, - Клімкін

Новим спікером Міністерства закордонних справ України замість Мар'яни Беци стала Катерина Зеленко.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Дуже непросто відривати від серця такого прес-секретаря, як Мар'яна Беца. Мар'яна не покидає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої і натхненної взаємодії. Радий представити вам Катерину Зеленко, яка бере на себе цю відповідальну і почесну місію. Ласкаво просимо на борт", - зазначив Клімкін.

"Інтерфакс-Україна" повідомляє, що раніше Катерина Зеленко займала посаду першого секретаря посольства України в Німеччині.