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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

МЗС обрало нового спікера, - Клімкін

12 листопада, 2018 - 18:11
Фото з Twitter Pavlo Klimkin

Новим спікером Міністерства закордонних справ України замість Мар'яни Беци стала Катерина Зеленко.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Дуже непросто відривати від серця такого прес-секретаря, як Мар'яна Беца. Мар'яна не покидає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої і натхненної взаємодії. Радий представити вам Катерину Зеленко, яка бере на себе цю відповідальну і почесну місію. Ласкаво просимо на борт", - зазначив Клімкін.

"Інтерфакс-Україна" повідомляє, що раніше Катерина Зеленко займала посаду першого секретаря посольства України в Німеччині.

Джерело: День

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